Обуховский путепровод может получить статус памятника архитектуры

Совет по сохранению культурного наследия рекомендовал присвоить Обуховскому путепроводу статус выявленного объекта культурного наследия. Этот шаг позволит сохранить исторические конструкции при строительстве высокоскоростной магистрали (ВСМ) .

Также члены совета поддержали идею о последующем включении данного инженерного сооружения в единый государственный реестр в качестве памятника регионального значения с категорией «достопримечательное место». Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Присвоение охранного статуса создаст правовые основания для демонтажа, музеефикации и последующей экспозиции подлинных металлических конструкций путепровода в границах объекта культурного наследия. Такой шаг рассматривается как способ обеспечения сохранности исторического сооружения в условиях планируемого строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали между двумя столицами.

Отметим, что реконструкция железнодорожного участка от поста Петербург II до станции Обухово осуществлялась с 1905 по 1911 годы.