Суд Петербурга отказал в признании должника по алиментам безвестно отсутствующим

В Санкт-Петербурге суд отклонил ходатайство о признании должника по алиментам безвестно отсутствующим. В ходе разбирательства были установлены факты его трудовой деятельности и владения имуществом.

Фрунзенский районный суд Северной столицы рассмотрел гражданское дело о признании гражданина безвестно отсутствующим. Инициатором процеcса выступила мать несовершенного ребенка. В заявлении она указала, что местонахождение должника остается неизвестным с октября 2023 года, а выплаты по алиментам полностью прекратились. Судебное решение позволит оформить ребенку пенсию по случаю потери кормильца.

В ходе судебного разбирательства были выявлены обстоятельства, опровергающие позицию заявительницы. Согласно представленным доказательствам, гражданин сохранял официальную занятость в 2023-2024 годах, владел двумя автомобилями, а в 2025 году на его имя были открыты новые банковские счета. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Суд установил отсутствие правовых оснований для удовлетворения иска, поскольку собранные доказательства подтверждали продолжение гражданином экономической и финансовой деятельности. В удовлетворении требований было отказано в связи с неподтвержденностью факта безвестного отсутствия.