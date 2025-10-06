Экспонаты Царского Села впервые покинут музей-заповедник для выставки в Москве

Государственный исторический музей представит уникальные экспонаты из Царского Села. Выставка «Сокровища императорских резиденций» будет работать с 19 октября по 13 апреля.

Как сообщил генеральный директор ГИМ Алексей Левыкин, торжественное открытие экспозиции состоится 18 октября 2025 года. Левыкин подчеркнул историческую значимость Царского Села как резиденции российских императоров, особо отметив вклад императрицы Екатерины II в формирование архитектурного комплекса.

Директор ГМЗ «Царское Село» Ольга Таратынова акцентировала внимание на том, что часть предметов впервые покинет территорию музея-заповедника. По ее словам, представленные коллекции формировались императорскими особами в соответствии с их личными предпочтениями. В экспозицию войдут памятники янтарного искусства XVII-XVIII веков, связанные с приобретением Петром I панелей Янтарного кабинета, включая шкатулки, игровые доски и предметы личного обихода, сообщает ТАСС.

Отдельный блок выставки составят мундирные комплекты императоров и великих князей, а также дамские мундирные платья, среди которых будет представлено парадное платье Екатерины II из бархата с золотой отделкой. Впервые публика увидит уникальные образцы мебельного искусства из Большого Царскосельского дворца, включая стол работы мастерской А. Барбазана с серебряным декором и ломберный стол восточной работы с инкрустацией перламутром и черепахой.

Живописный раздел представлен полотном «Царскосельская карусель» Ораса Верне и работами итальянских мастеров, включая «Мадонну, читающую книгу» Федерико Барроччи. Экспозицию дополнят ранее не выставлявшиеся императорские детские сани, коляска и рыцарские доспехи.