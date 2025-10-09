Вор похитил полмиллиона рублей у спящего мужчины на Московском вокзале

В Санкт-Петербурге сотрудники транспортной полиции задержали подозреваемого в серии краж. У граждан пропали рюкзак с крупной суммой денег и мобильный телефон.

На Московском вокзале Санкт-Петербурга зафиксирована серия краж. В дежурную часть транспортной полиции поступило заявление от местного жителя о пропаже рюкзака, в котором лежали 500 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что потерпевший уснул на скамейке в зале ожидания, оставив вещи рядом с собой. Данной ситуацией воспользовался неизвестный мужчина. Злоумышленник похитил рюкзак и скрылся с территории вокзала.

В тот же день была зарегистрирована еще одна кража на территории вокзального комплекса. У другого спящего пассажира из кармана брюк похитили мобильный телефон. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители смогли обнаружить подозреваемого. Им оказался 36-летний житель Республики Татарстан.

В отношении злоумышленника были возбуждены два уголовных дела по статьям о краже. Полицейские установили, что задержанный причастен к серии аналогичных преступлений на других вокзалах города.