У жителя Ленобласти изъяли оружие времен Великой Отечественной

В Выборгском районе Ленинградской области сотрудники полиции изъяли у местного жителя боеприпасы и оружие времен Великой Отечественной.

В руки правоохранителей попал 53-летний житель поселка Новинки. По предварительным данным, 23 полицейские осмотрели его частный дом и прилегающую территорию. При обыске были обнаружены и изъяты три предмета, конструктивно схожих с винтовками различных моделей, а также металлическая лента с патронами.

Среди изъятого находились пять штыков, четыре каски предположительно времен Великой Отечественной, ручная граната и составные части оружия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все изъятые предметы были направлены на экспертизу. По результатам проведенных исследований было установлено, что изъятая граната представляет собой ручную осколочную гранату иностранного производства. Несмотря на время боеприпас сохранил способность к взрыву.

На основании произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело по статье о незаконном приобретении оружия или боеприпасов.