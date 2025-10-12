На Кировско-Выборгской линии петербургского метро увеличены интервалы движения

На Кировско-Выборгской линии Петербургского метрополитена временно увеличены интервалы движения поездов. Ограничения действуют на участке между станциями «Балтийская» и «Проспект Ветеранов».
В пресс-службе метрополитена сообщили о технической исправности подвижного состава. Причины задержек движения устанавливаются. Пассажирам рекомендуется учитывать изменения при планировании поездок.
Станции данного участка обслуживают значительный пассажиропоток, включая транспортные узлы и жилые районы юго-запада города. Метрополитен работает над нормализацией ситуации и восстановлением стандартного графика движения.