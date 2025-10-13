Понедельник, 13 октября 2025
$81.19 €94.05 ¥11.36
6.1 C
Санкт-Петербург
Новости

Подруга Меган Маркл призналась, что ее дети не играют с Арчи и Лилибет

Даниил Александров
Фото: скриншот с YouTube-канала Euronews по-русски

Модель Крисси Тейген рассказала о том, почему ее деньги не играют с Арчи и Лилибет. Подруга Меган Маркл отметила, что ее семья предпочитает домашний досуг.

Американская модель Крисси Тейген прокомментировала отношения с герцогиней Сассекской Меган Маркл. В интервью журналу People она сообщила, что их дети примерно одного возраста, но редко играют вместе. Тейген объяснила это предпочтением проводить время в домашней обстановке.

В беседе с The Mirror модель положительно охарактеризовала Меган Маркл, назвав ее сильным и добрым человеком. Тейген отметила, что Маркл желает лучшего своим друзьям и близким.

Напомним, что знакомство Тейген и Маркл состоялось в начале их карьеры во время работы над одним из американских шоу. Тейген неоднократно выступала в защиту подруги от критики в средствах массовой информации, в том числе после интервью с Опрой Уинфри.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Общество

Назван самый технологичный оператор связи в России

Рейтинг технологического развития крупнейших российских операторов связи, составленный аналитическим агентством J’son & Partners Consulting, возглавила МТС с результатом 79%.На втором месте расположился «МегаФон» (64%), на третьем — «Билайн» (59%). Также в список вошли Т2 и «Ростелеком».Высокую оценку МТС эксперты связывают с внедрением инноваций в базовые услуги связи, таких как функция распознавания сгенерированного голоса и возможность совершения звонков через умные устройства. Агентство также выделило продукт Membrana, предлагающий комплекс решений для защиты приватности: мониторинг утечек персональных данных, настраиваемую блокировку рекламы во браузерах, а также функции создания дополнительных номеров и временной почты. Отдельно существует версия этой технологии, предназначенная для защиты детей в цифровой среде.Параллельно МТС лидирует и по результатам опросов пользователей. 31% респондентов назвали ее своим оператором, тогда как «МегаФон» выбрали 26%,...
Читать далее
Новости

Жилком и УК обсудили новый подход к формированию тарифа на содержание домов

Глава Жилищного комитета Денис Удод и руководители УК Петербурга встретились за круглым столом, чтобы обсудить "Практический опыт и рекомендации по эксплуатации многоквартирного дома со сложным инженерным оборудованием с использованием тарифа, установленного на основании минимального перечня работ и услуг".Злободневную тему подняли на рассмотрение 24 сентября. Эксперты считают, что нынешняя система формирования тарифа отличается обобщенностью и не принимает во внимание конкретные издержки на содержание отдельных домов. Из-за этого возникает проблема несоответствия установленного тарифа фактическим затратам на эксплуатацию жилья. В итоге жильцы постепенно адаптируются к искусственно сниженным платежам и отказываются оплачивать объективную стоимость коммунальных услуг, а управляющие компании вынуждены либо терпеть убытки, либо балансировать в сложных экономических условиях.Жилком предлагает дифференцированный подход, где будет учитываться тип дома, его площадь, конфигурация придомовой территории, состояние...
Читать далее

Популярное

новости СПб дтп ленобласть смерть дети полиция суд погода травмы Россия петербург мошенничество прокуратура праздник наркотики москва футбол деньги США женщины конфликт стрельба Новый год трансферы ученые рейтинг колпино производство реставрация похищение парковки тарифы пенсионерка исследование опрос спасатели реклама авито законопроект пенсионер дональд трамп космос петергоф врачи Александр Колесов

Новости дня

Афиша

ТЮЗ имени Брянцева представил программу 104-го сезона

Новости

В среду на улицах Петербурга будут действовать новые парковочные тарифы

Наука

Исследователи доказали губительное влияние реагентов на почву

Ленинградская область

Суд оштрафовал чиновника из Ленобласти за нарушения при освоении трансфертов

Новости

Депутаты предлагают приравнять Хеллоуин к пропаганде сатанизма

Новости

Боня призналась в чувствах к бывшему возлюбленному

Город

Суд обязал устранить источники едкого запаха в подвале многоквартирного дома

Вне СПб

Бобров о результатах контроля за самостроем в Бибирево

Новости

В Ленобласти суд обязал вернуть больше 530 тысяч рублей обманутой пенсионерке

Город

Суд отправил в СИЗО офицера Минобороны за взятку в 2 млн рублей

Общество

Премия моды DRESS CODE AWARD пройдет в октябре в новом формате

Новости

Эксперт Кутуева сомневается в эффективности трехлетней отработки врачей

Город

Водоканал направил 240 млн рублей на медстрахование сотрудников

Наука

Ученые обнаружили у вируса гриппа способность к быстрой адаптации

Новости

Жириновский мог заранее знать об изменениях в политике Трампа

Город

Полицейские завершили расследование дела о мошенничестве с квартирой

Новости

Юрист Пойлова предупредила об ответственности за слив интимных фото

Общество

Авито и «АльфаСтрахование» заключила партнерство

Новости

Новый электропоезд вышел на линию Финляндский вокзал — Сестрорецк

Новости

Больше 80 фонтанов Петербурга закрылись на зиму

Культура

В ноябре павильон Венеры в Гатчине закроют на зимний сезон

Наука

Ученые предупреждают о новых солнечных вспышках

Новости

Прокуратура требует сохранить приговор Елены Блиновской

Новости

Полицейские Петербурга задержали пенсионера за хранение партии наркотиков

Город

Прокуратура потребовала поставить на учет памятник в Колпино

Общество

Авито: Apple лидирует, а китайские бренды рвут рынок ноутбуков и планшетов

Город

Суд Петербурга восстановил в должности уволенного кладовщика

Ленинградская область

Четыре поезда были задержаны из-за технического сбоя на Приозерском направлении

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb