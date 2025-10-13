Подруга Меган Маркл призналась, что ее дети не играют с Арчи и Лилибет

Модель Крисси Тейген рассказала о том, почему ее деньги не играют с Арчи и Лилибет. Подруга Меган Маркл отметила, что ее семья предпочитает домашний досуг.

Американская модель Крисси Тейген прокомментировала отношения с герцогиней Сассекской Меган Маркл. В интервью журналу People она сообщила, что их дети примерно одного возраста, но редко играют вместе. Тейген объяснила это предпочтением проводить время в домашней обстановке.

В беседе с The Mirror модель положительно охарактеризовала Меган Маркл, назвав ее сильным и добрым человеком. Тейген отметила, что Маркл желает лучшего своим друзьям и близким.

Напомним, что знакомство Тейген и Маркл состоялось в начале их карьеры во время работы над одним из американских шоу. Тейген неоднократно выступала в защиту подруги от критики в средствах массовой информации, в том числе после интервью с Опрой Уинфри.