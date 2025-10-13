Депутаты предлагают приравнять Хеллоуин к пропаганде сатанизма

Российские парламентарии выступили с инициативой приравнять Хеллоуин к пропаганде сатанизма и ввести законодательный запрет на его проведение. По мнению депутатов, праздник представляет угрозу традиционным духовно-нравственным ценностям.

Парламентарии выступили с законодательной инициативой о запрете празднования Хеллоуина на территории России. Депутаты предлагают приравнять проведение соответствующих мероприятий к пропаганде сатанизма, что повлечет за собой установление юридической ответственности. По мнению авторов инициативы, праздник представляет угрозу традиционным духовно-нравственным ценностям российского общества, сообщает 360.ru.

Отметим, что в российских регионах уже предпринимались ограничительные меры в отношении празднования Хеллоуина в образовательных учреждениях. Некоторые субъекты Федерации ссылаются на указ президента о духовно-нравственных ценностях как на основание для введения соответствующих запретов. Православная церковь выступает с критикой данного праздника, предлагая альтернативные форматы проведения досуга.

Напомним, что исторические корни Хеллоуина связывают его с древними кельтскими традициями праздника Самайн, который символизировал окончание светлой части года. С распространением христианства праздник трансформировался в канун Дня всех святых.

В современном виде Хеллоуин приобрел коммерциализированный характер с элементами развлекательных мероприятий, карнавальных костюмов и тематических украшений.