МРОТ превысит 27 тысяч рублей в 2026 году

Правительство России утвердило повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 2026 год.

В ходе стратегической сессии по реализации макроэкономической политики премьер-министр Михаил Мишустин заявил о повышении МРОТ в 2026 году более чем на 20,5%. В результате его величина немного превысит 27 тысячи рублей.

Глава правительства отметил, что данная мера осуществляется по поручению президента и является частью политики, направленной на обеспечение устойчивого роста, сокращение уровня бедности и уменьшение доходного неравенства.

По словам Мишустина, темпы роста МРОта продолжают опережать инфляцию, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Напомним, что с января текущего года минимальный размер оплаты труда уже был увеличен на 16,5%, превысив отметку в 22 400 рублей. Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что семейную выплату получат около 7,3 миллиона работающих родителей.