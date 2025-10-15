В Русско-Высоцком начала функционировать новая насосная станция

Новая водопроводная насосная станция с резервуарами чистой воды введена в эксплуатацию в поселке Русско-Высоцкое Ленинградской области.

Как сообщает «Невский проспект», разрешение на ввод объекта выдал Государственный строительный надзор региона. Станция построена предприятием «Леноблводоканал» и переходит к этапу пусконаладочных работ.

Заместитель председателя Правительства Ленинградской области Евгений Барановский отметил, что запуск станции обеспечит качественное водоснабжение более чем 5,5 тысяч жителей. Проект предусматривает резервирование мощностей для будущего развития населенного пункта и противопожарные нужды. Два резервуара гарантируют стабильное давление и бесперебойную подачу воды.

Реализация проекта осуществлена в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Планируется, что система начнет подачу воды населению через две недели. Создание современной инфраструктуры направлено на повышение комфортности проживания в регионе.