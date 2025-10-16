Полуденный выстрел в Петербурге совершил Сергей Безруков

Народный артист России Сергей Безруков произвел полуденный выстрел из пушки на территории Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.

Символический выстрел был посвящен проведению Большого Детского фестиваля. Актер находился в Северной столице для участия в данном культурном мероприятии.

Традиция полуденных выстрелов была возобновлена в городе 23 июня 1957 года во время празднования 250-летия Ленинграда. В 2008 году ежедневный залп приобрел официальный статус, будучи закрепленным в Уставе Санкт-Петербурга. Недавно в регламент внесли изменения, разрешающие перенос орудий при проведении реставрационных работ.

Фестиваль, в честь которого был произведен выстрел, проходит с 11 октября по 3 ноября. После его завершения Сергей Безруков выступит перед петербургской публикой в роли пирата Джона Сильвера на сцене ДК «Выборгский».