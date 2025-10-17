Вице-губернатор Поляков провел переговоры с руководством «Автоваза» в Тольятти

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков посетил с рабочим визитом автомобильное производство в Тольятти. В ходе визита состоялись переговоры о расширении сотрудничества между предприятиями двух регионов.

Поляков посетил производственные мощности компании «Автоваз». В ходе осмотра представители концерна продемонстрировали металлургические и литейные цеха, участок сборки двигателей, а также финальные линии производства автомобилей Lada Vesta, Aura и Iskra.

Также в рамках поездки состоялась деловая встреча с руководителем автомобильного концерна Максимом Соколовым. На встрече стороны обсудили вопросы развития производственной площадки в Петербурге, усиления кооперации в области изготовления автокомпонентов, потенциального участия петербургских машиностроительных предприятий в модернизации заводского оборудования и экспортные перспективы ключевых моделей Lada.

В своем Telegram-канале Поляков отметил активное развитие автозавода, проявляющееся в обновлении технологической базы, создании новых автомобильных моделей и расширении производственной кооперации. По его словам, эти процессы вносят серьезный вклад в обеспечение технологического суверенитета государства и укрепление промышленного потенциала.