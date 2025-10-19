Причиной аварии с автобусами в Петербурге могла стать наледь

Авария произошла утром на остановке «Школьная» в Приморском районе. Предполагаемой причиной инцидента могла стать скользкая дорога.

Согласно имеющейся информации, автобус маршрута № 101 не смог затормозить и совершил наезд на стоящий впереди транспорт маршрута № 120. От полученного удара второй автобус столкнулся с опорой. Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение.

Спустя примерно 15 минут на том же участке дороги произошло еще одно дорожное происшествие с участием автомобиля и автобуса. Пострадавших во втором инциденте не зафиксировано. Обстоятельства случившегося расследуются сотрудниками ГАИ и предприятием-перевозчиком.

Напомним, ранее в МЧС предупреждали об ухудшении погодных условий, в том числе о тумане и гололеде.