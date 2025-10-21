В Петербурге пресечена схема мошенничества со страховками на 170 млн рублей

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области задержаны 12 участников преступной группы, подозреваемых в масштабном мошенничестве со страховыми выплатами по КАСКО. Общий ущерб страховым компаниям превысил 170 миллионов рублей.

Сотрудники полиции совместно со специалистами страховых компаний задержали 12 подозреваемых в организации преступной схемы с автомобильным страхованием. По предварительной информации, злоумышленники занимались инсценировкой дорожно-транспортных происшествий с участием иномарок премиум-класса.

В рамках преступной схемы сообщники-водители умышленно съезжали с дороги и сталкивались с деревьями или другими неподвижными объектами. Затем в страховые компании направлялись заведомо ложные сведения о повреждениях автомобилей и обстоятельствах инцидентов.

Схема позволяла злоумышленникам незаконно получать страховые выплаты, сопоставимые со стоимостью самих транспортных средств. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Предварительный оцененный ущерб страховым компаниям превышает 170 миллионов рублей. На основании полученных данных полицейские возбудили уголовные по статье о мошенничестве в сфере страхования.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех эпизодов преступной деятельности и выявление возможных соучастников.