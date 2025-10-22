В среду пассажиры пять авиарейсов не вылетят из Пулково по расписанию

Утром в среду пять самолетов столкнулись с задержками вылетов из аэропорта Пулково. Также было объявлено об отмене одного рейса.

По данным онлайн-табло аэропорта Северной столицы, был задержан рейс SU 6133 авиакомпании «Аэрофлот», запланированный на 7:55. Теперь воздушное судно отправится в Грозный в 11:55.

Рейс 7R 297 авиакомпании «РусЛайн» в Салехард, первоначально запланированный на 8:05, вылетит в 11:45. Рейс N4 243 авиакомпании Nordwind Airlines в Казань с вылетом в 9:05 также отложен.

Рейс UT 731 авиакомпании «ЮТэйр» в Баку, который должен был вылететь в 10:50, задерживается. Регистрация на этот рейс перенесена на период с 8:20 до 11:20. Рейс SU 2830 «Аэрофлота», который должен отправиться в Сочи также был задержан.

Параллельно произведена отмена рейса U6 2151 авиакомпании «Уральские авиалинии» в Бишкек, который изначально должен был вылететь в 7:30.