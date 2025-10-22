Колесов сообщил петербуржцам о потеплении на территории региона

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил о предстоящем потеплении в регионе.

В четверг на территорию Северной столицы начнет поступать теплый воздух. Это приведет к большому повышению температуры к выходным. Теплая погода сохранится даже ночью, добавил метеоролог в своем Telegram-канале.

В пятницу с запада приблизятся дождевые фронты. При этом 22 октября в городе ожидается сухая погода со слабым ветром, сообщил синоптик.

В своем комментарии, приуроченном к 151-й годовщине метеопрогнозов в России, Колесов отметил высокую надежность современных методов предсказания погоды.

Синоптик напомнил, что 22 октября 1874 года сотрудники Главной Физической обсерватории в Санкт-Петербурге составили первое штормовое предупреждение для балтийских портов.