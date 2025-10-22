Компания «Ай Ти Сервис» включена в реестр недобросовестных поставщиков

УФАС включило компанию «Ай Ти Сервис» в реестр недобросовестных поставщиков за нарушение условий государственного контракта. Предприятие лишено права участия в госзакупках в течение двухлетнего периода.

Основанием для применения мер стало неисполнение обязательств по поставке медицинского оборудования для Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета.

После победы в электронном аукционе и заключения контракта поставщик обязался осуществлять поставки в течение пяти рабочих дней с момента получения заявки. Однако 1 сентября заказчик направил официальную заявку с установленным сроком исполнения до 8 сентября включительно. Об этом сообщили в пресс-службе УФАС по Санкт-Петербургу.

Предприятие уведомило о возможности поставки лишь 24 ноября, не предоставив каких-либо обоснований для переноса сроков. В последующем представители компании полностью прекратили коммуникацию с заказчиком.