В Госдуме предложили увеличить размер пенсий по потере кормильца

Депутат Государственной думы России Сергей Миронов внес на рассмотрение законопроект о повышении размера пенсий детям, оставшимся без родителей.

Парламентарий предложил увеличить индивидуальный пенсионный коэффициент в 1,5 раза для детей, потерявших обоих родителей, и в 3 раза для тех, кто лишился одинокой матери.

Реализация данной меры позволит увеличить размер ежемесячных выплат до 25 тысяч рублей в первом случае и до 50 тысяч рублей во втором. В настоящее время стандартный размер пенсии по случаю потери кормильца составляет 16,7 тысячи рублей, сообщает 360.ru.

Законопроект предусматривает изменение механизма начисления социальных выплат для этой категории граждан. Инициатива направлена на существенное улучшение материального положения детей, оставшихся без родительского попечения, и в настоящее время находится на рассмотрении в Государственной думе.