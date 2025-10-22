Среда, 22 октября 2025
$81.36 €94.38 ¥11.35
6.1 C
Санкт-Петербург
Ленинградская область

Машинист экскаватора получил условный срок за смерть монтажника на стройке

Даниил Александров
Фото: abn.agency

В Ленинградской области суд приговорил к условному заключению машиниста экскаватора за нарушение правил безопасности, повлекшее смерть человека.

Инцидент произошел в марте 2025 года в Усть-Лужском сельском поселении. Следствие установило, что 11 марта 2025 года при выполнении работ по уплотнению грунта водитель экскаватора совершил наезд на 29-летнего монтажника, работавшего с виброплитой.

В результате происшествия рабочий получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Ленинградской области.

Суд признал 25-летнего машиниста виновным в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека. В качестве наказания обвиняемый получил один год лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Вне СПб

«Леккер» поддерживает бойцов СВО гуманитарной помощью

Компания «Леккер» под руководством Владимира Денисова, отправила новую партию гуманитарной помощи в зону специальной военной операции. Всего компания направила подразделениям более 40 тыс. единиц продукции с начала поведения СВО.Новая партия гуманитарного груза включает антисептики в формате фломастеров, которые обеспечивают удобство и скорость обработки ран в полевых условиях.Как рассказал Владимир Денисов, «Леккер» с 2022 года оказывает поддержку участникам специальной военной операции, закрывая их потребности в антисептических средствах. Выпуск в форме фломастеров позволяет удовлетворить потребности бойцов, но не нагружает аптечку лишним весом флаконов.За свою работу компания удостоена благодарственными письмами, в том числе за «неравнодушие и бескорыстную помощь» военнослужащим.За все время работы, «Леккер» выпустил более 60 млн единиц продукции. Но сейчас дальнейшая деятельность компании оказалась под угрозой. Росздравнадзор под руководством Аллы Самойловой...
Читать далее
Новости

Спасение рядового Леккера

За этим громким слоганом скрывается многолетние попытки Росздравнадзора запретить для производства и вывести из оборота йод и зеленку в форме фломастеров и маркеров с кисточками. Производит их в Петербурге компания «Леккер», ее продукция очень востребована в зоне проведения специальной военной операции. Но сейчас предприятие не может полноценно работать.Осенью 2025 года история противостояния «Леккера» и Росздравнадзора достигла апогея. Предприятие фактически не может производить свои изделия.  И это в то время, когда противомикробные средства – одни из самых необходимых в зоне проведения специальной военной операции.Это классический случай, когда бюрократическая машина, созданная для контроля качества и безопасности, в своем стремлении к идеальному соответствию бумажным нормативам напрочь забывает о здравом смысле и реальных потребностях. Росздравнадзор по-своему прав: любая новая лекарственная форма, а фломастер...
Читать далее

Популярное

дтп ленобласть смерть дети полиция суд погода авария убийство петербург следствие пожар прокуратура невский район проверка пулково жкх москва цены выборгский район COVID-19 бюджет Роспотребнадзор здоровье ученые экология Госдума уголовное дело жильё госпитализация мошенники пенсионеры александр дрозденко автомобили выплаты транспорт аэропорт авито подросток больница следственный комитет законопроект автомобиль пенсия ск

Новости дня

Город

Полицейские выявили схему хищений в жилищной сфере Невского района

Ленинградская область

Власти Ленобласти займутся расселением аварийного жилья бывших совхозов

Ленинградская область

Ленобласть наращивает мощности возобновляемой энергетики

Ленинградская область

СК отреагировал на проблемы жильцов дома в Выборгском районе

Общество

Авито AdTech: привлечение внимания стало новым искусством в рекламе

Ленинградская область

В Ленобласти упростили покупку жилья для детей-сирот

Деньги

В Госдуме предложили увеличить размер пенсий по потере кормильца

Новости

Бюджет Ленобласти на 2025 год скорректирован

Новости

Полицейские пришли с обысками в Жилищное агентство Невского района

Наука

Ученые из Петербурга создают технологию для выявления последствий COVID-19

Город

Бастрыкин поручил доложить о нарушениях при благоустройстве Федоровского сквера

Новости

Белорусские троллейбусы и электробусы пополнят парк городского транспорта

Город

Компания «Ай Ти Сервис» включена в реестр недобросовестных поставщиков

Культура

В БДТ уточнили обстоятельства пожара на сцене во время спектакля

Город

На проспекте Ударников нашли 11 канистр с химическими отходами

Новости

Российские паралимпийцы вернулись к выступлениям с национальной символикой

Новости

Петербургские муниципалы получат обновленный закон об МСУ

Вне СПб

Бобров о противодействии незаконному занятию территории в Молжаниновском районе

Ленинградская область

За сутки девять человек пострадали в авариях на дорогах Ленобласти

Новости

Восемь автомобилей столкнулись на перекрестке Невского и Садовой

Новости

Светлана Дружинина опровергла слухи о госпитализации мужа

Город

Колесов сообщил петербуржцам о потеплении на территории региона

Деньги

В Госдуме предложили рассчитывать минимальную пенсию на основе МРОТ

Новости

Подросток на питбайке попал в аварию на Садовой улице

Ленинградская область

Бывший повар из Ленобласти стал подозреваемым в убийстве коллеги

Город

Прокуратура потребовала привести в порядок подъезды на Тракторной улице

Город

Депутаты ЗакСа поддержали введение единого тарифа на проезд в электричках

Общество

Раллийный КАМАЗ из команды «КАМАЗ-мастер» появился на площадке Авито

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb