Машинист экскаватора получил условный срок за смерть монтажника на стройке

В Ленинградской области суд приговорил к условному заключению машиниста экскаватора за нарушение правил безопасности, повлекшее смерть человека.

Инцидент произошел в марте 2025 года в Усть-Лужском сельском поселении. Следствие установило, что 11 марта 2025 года при выполнении работ по уплотнению грунта водитель экскаватора совершил наезд на 29-летнего монтажника, работавшего с виброплитой.

В результате происшествия рабочий получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Ленинградской области.

Суд признал 25-летнего машиниста виновным в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека. В качестве наказания обвиняемый получил один год лишения свободы условно с испытательным сроком один год.