В конце октябре активность на Солнце вырастет

Ученые прогнозируют рост солнечной активности в ближайшие дни. В настоящее время геомагнитная обстановка остается стабильной.

Сотрудники Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщили о предстоящем изменении уровня солнечной активности. По данным ученых, в настоящее время сохраняется спокойная геомагнитная обстановка, а вспышечная активность не вызывает опасений.

Однако через два-три дня ожидается начало роста показателей солнечной активности. Специалисты отмечают, что активность «начнет отталкиваться от дна», указывая на переход от минимальных значений к фазе постепенного увеличения.

Мониторинг ситуации показывает стабильное состояние, но в ближайшей перспективе следует ожидать изменений в солнечной активности.