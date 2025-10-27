Эксперт Савинкина поддержала повышение проходных баллов в вузы

Минобрнауки России предлагает повысить проходные баллы ЕГЭ для абитуриентов 2026 и 2027 годов.

Как сообщает RuNews24.ru, проект соответствующего приказа уже размещен для общественного обсуждения. Инициатива затрагивает шесть основных учебных предметов.

Эксперт Наталия Савинкина в комментарии для издания отметила потенциальные преимущества данного решения. По ее мнению, повышение требований к абитуриентам может способствовать улучшению качества высшего образования. Эта мера направлена на отбор более подготовленных и мотивированных студентов, особенно в естественно-научных дисциплинах.

Однако специалист указала и на возможные риски, связанные с демографической ситуацией. Снижение численности школьников может привести к дефициту кадров в отдельных профессиональных областях. Савинкина подчеркнула необходимость сбалансированного подхода и сопроводительных мер поддержки для образовательных учреждений и учащихся.