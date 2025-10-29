Паре грозит до 20 лет лишения свободы за поджог железнодорожного оборудования

В Санкт-Петербурге задержана пара молодых людей, подозреваемых в поджоге железнодорожного оборудования.

Правоохранители задержали двух местных жителей в возрасте 17 и 21 года. Следствие устанавливает их причастность к поджогу батарейного шкафа на перегоне между станциями Среднерогатская и Купчинская.

В пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу сообщили, что подозреваемые совершили поджог за денежное вознаграждение в размере 400 долларов.

В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте. Отметим, что максимальное наказание по данной статье предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.