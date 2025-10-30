В Петербурге запустят модернизацию «Северной верфи»

Власти Санкт-Петербурга объявили о запуске масштабной программы технологического обновления. Ключевым элементом стратегии названа модернизация «Северной верфи», которая должна многократно увеличить производительность предприятия.

На пленарном заседании форума «Российский промышленник» вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков обозначил приоритеты технологического развития города. В качестве основного направления выбрано формирование инновационных научно-технологических центров в кооперации с ведущими вузами, включая СПбГУ, и комплексное обновление производственных мощностей, сообщает «Деловой квартал — Санкт-Петербург».

В этом контексте Поляков анонсировал запуск масштабной модернизации «Северной верфи». Вице-губернатор подчеркнул историческую значимость судостроительной отрасли для города, напомнив, что первым промышленным предприятием Санкт-Петербурга, основанным по указу Петра I в 1704 году, были Адмиралтейские верфи.

По словам вице-губернатора, обновление «Северной верфи» станет катализатором для технологического перевооружения всей отрасли. Поляков указал, что в результате запланированных мероприятий производительность труда на предприятии должна быть увеличена в 16 раз. При реализации этого проекта городская администрация рассчитывает на федеральное финансирование и активное взаимодействие с профильными министерствами.