При пожаре на улице Антонова-Овсеенко погибли двое

В Санкт-Петербурге при пожаре в Невском районе погибли два человека.

Как передает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, сообщение о возгорании в жилом доме на улице Антонова-Овсеенко поступило 31 октября в 4:10 утра. Огонь охватил трехкомнатную квартиру, где обгорела внутренняя обстановка на площади шесть квадратных метров.

Пожарные подразделения прибыли на место происшествия и к 5:06 полностью ликвидировали открытое горение. Для тушения огня были задействованы три единицы специальной техники и 15 сотрудников МЧС России. Спасатели провели все необходимые аварийно-восстановительные работы на месте происшествия.

В результате пожара в квартире были обнаружены тела двух погибших. Причины возгорания и обстоятельства ЧП в настоящее время устанавливаются сотрудниками следственных органов. Пострадавшие были переданы медицинским работникам для проведения необходимых процедур. На месте продолжают работать оперативные службы города для выяснения всех деталей произошедшего.