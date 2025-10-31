Кирилл Поляков пригласил провести юбилейный Роспром в Петербурге

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков пригласил провести в Северной столице форум «Российский промышленник», когда мероприятие отметит свое 30-тилетие.

Поляков предложил организовать программу чуть длиннее и шире, включив мероприятия на промышленных предприятиях для демонстрации передовых практик. Вице-губернатор отметил активное возрождение автомобильной промышленности в регионе и подчеркнул, что именно региональные практики и возможность обмена опытом являются основой поставленных задач.

Он также указал на то, что благодаря такому обмену практиками возникает дополнительная синергия, приведя в пример проведенную работу с Беларусью и другие направления межрегионального сотрудничества. Вице-губернатор выразил надежду, что гости смогут посетить не только «Экспофорум», но и другие приятные места города.

Мероприятие с участием министров промышленности из различных регионов России состоялось 31 октября в отеле «Хилтон». Во встрече приняли участие свыше 20 региональных министров, включая министра промышленности и торговли России Антона Алиханова. Участники обсудили сдерживающие факторы развития промышленности и обменялись лучшими практиками для выработки практических рекомендаций по технологическому развитию страны.