Общество

Авито Работа: спрос на специалистов с ИИ-навыками в Петербурге резко возрос

Александр Мокан
Роман Киташов / photoBalt

Санкт-Петербург демонстрирует значительный рост интереса молодежи к профессиям в креативной сфере. Согласно данным Авито Работы, представленным на Молодежном форуме БРИКС, за первые девять месяцев 2025 года количество резюме от соискателей 18-24 лет в северной столице увеличилось на 62%, тогда как в Ленинградской области этот показатель достиг 54%.

Среди творческих профессий наибольшей популярностью у молодых петербуржцев пользуются маркетологи, видеомонтажеры и контент-менеджеры. В региональном разрезе Ленинградская область отмечает повышенный интерес к дизайнерским специальностям и работе в социальных сетях.

Параллельно с ростом предложения труда увеличивается и уровень доходов специалистов. За летний период 2025 года среднее зарплатное предложение в сфере маркетинга, рекламы и PR для начинающих специалистов достигло 64 432 рублей, что на 9% превышает показатели предыдущего года. Для специалистов с опытом работы от одного до трех лет наиболее привлекательные условия предлагаются актерам, дизайнерам и маркетологам.

Отдельным трендом стало активное внедрение искусственного интеллекта в креативные профессии. Количество вакансий, требующих навыков работы с ИИ, в Петербурге выросло на 81% за отчетный период. Технологическая компетентность становится неотъемлемым требованием к современным специалистам творческого профиля.

Setl Group вошел в тройку лидеров по социальной ответственности в России

Петербургский холдинг Setl Group подтвердил статус одного из лидеров в сфере социальной ответственности, заняв место в ТОП-3 рейтинга аналитического центра «Эксперт», который оценивал девелоперов по масштабам ввода социальных объектов, вкладу в развитие регионов и разнообразию компетенций.Как сообщили в компании, за годы работы она построила 80 социальных объектов, включая современные сады и школы более чем для 30 тысяч детей в Петербурге и Ленобласти, обустраивает кабинеты врачей в своих жилых комплексах и возводит поликлинику в Невском районе на 420 посещений в смену.Помимо этого, силами холдинга в городе созданы десятки общественных пространств, таких как парки, скверы, аллеи, бульвары, набережные и площади, — среди которых недавно открытая площадь Солнца в Красносельском районе и продолжающийся проект по благоустройству парка площадью 4,1 га в Пушкинском...
Как традиции и инновации определяют будущее экономики

Ежегодная конференция «Т-Банк про Бизнес» состоялась в уникальном пространстве — Планетарии, расположенном в историческом здании «серого пояса» Петербурга. Это символично: как старые промышленные территории обретают новую жизнь, так и бизнесу приходится трансформироваться, чтобы оставаться конкурентоспособным. Участники события — от начинающих предпринимателей до руководителей предприятий с вековой историей — сошлись во мнении: в условиях высокой конкуренции побеждает тот, кто предлагает уникальный продукт и умеет работать с эмоциями клиента. Об этом подробно рассказывает издание «Деловой квартал Санкт-Петербург».«Мы создаем то, чего не делают конкуренты, стремясь вызвать у человека эмоцию», — поделился генеральный директор компании «Красивый город», которая производит оборудование для детских игровых площадок, Алексей Петров.О клиентоориентированности говорила и руководитель Департамента по связям с общественностью Императорского фарфорового завода Дарья Илларионова. «Мы можем сформулировать KPI, но если клиент в...
