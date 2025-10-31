Авито Работа: спрос на специалистов с ИИ-навыками в Петербурге резко возрос

Санкт-Петербург демонстрирует значительный рост интереса молодежи к профессиям в креативной сфере. Согласно данным Авито Работы, представленным на Молодежном форуме БРИКС, за первые девять месяцев 2025 года количество резюме от соискателей 18-24 лет в северной столице увеличилось на 62%, тогда как в Ленинградской области этот показатель достиг 54%.

Среди творческих профессий наибольшей популярностью у молодых петербуржцев пользуются маркетологи, видеомонтажеры и контент-менеджеры. В региональном разрезе Ленинградская область отмечает повышенный интерес к дизайнерским специальностям и работе в социальных сетях.

Параллельно с ростом предложения труда увеличивается и уровень доходов специалистов. За летний период 2025 года среднее зарплатное предложение в сфере маркетинга, рекламы и PR для начинающих специалистов достигло 64 432 рублей, что на 9% превышает показатели предыдущего года. Для специалистов с опытом работы от одного до трех лет наиболее привлекательные условия предлагаются актерам, дизайнерам и маркетологам.

Отдельным трендом стало активное внедрение искусственного интеллекта в креативные профессии. Количество вакансий, требующих навыков работы с ИИ, в Петербурге выросло на 81% за отчетный период. Технологическая компетентность становится неотъемлемым требованием к современным специалистам творческого профиля.