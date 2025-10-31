Безвизовый режим с Иорданией начнет действовать в России с середины декабря

С 13 декабря 2025 года между Россией и Иорданией начинает действовать безвизовый режим для граждан обеих стран.

Согласно информации на сайте Министерства иностранных дел России, соответствующее соглашение было подписано в Москве 20 августа текущего года. Российские туристы смогут находиться на территории Иордании без виз до 30 дней при каждом посещении страны. Общий срок пребывания не должен превышать 90 дней в течение календарного года.

Ограничения касаются запрета на трудовую и коммерческую деятельность, а также обучение и постоянное проживание. До пандемии коронавируса турпоток из России в Иорданию достигал рекордных показателей — около 62 тысяч туристов в 2019 году. После значительного спада в 2023 году страну посетили 24 тысячи россиян, что демонстрирует постепенное восстановление интереса к направлению.