Карту «Подорожник» можно будет использовать в электричках

Дмитрий Григорьев
Фото: abn.agency

В Санкт-Петербурге прошла стратегическая сессия по интеграции пригородных железнодорожных перевозок в систему городского транспорта. 

Как сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга, мероприятие состоялось на базе Троллейбусного парка № 1 и объединило ключевых участников транспортной отрасли. Среди них были представители СПб ГКУ «Организатор перевозок», ГУП «Петербургский метрополитен» и АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».

Участники сессии обсуждали разработку стратегии на 2026 год, включая развитие информационных систем и создание единого транспортного пространства. Работа велась в формате круглых столов, где детально рассматривались технические, экономические и юридические аспекты предстоящих изменений. Особое внимание уделялось вопросам тарификации и интеграции различных видов транспорта.

По итогам встречи достигнуты конкретные договоренности: СЗППК будет интегрирована в транспортную систему города, что позволит считать электрички полноценным видом городского транспорта. Запланирована проработка вариантов тарификации для поездок в границах города и тестирование системы на Витебском направлении в 2026 году. Также достигнута договоренность об использовании карты «Подорожник» для оплаты проезда в электропоездах.

