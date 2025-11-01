В Ленобласти за сутки произошло 68 ДТП

В Ленинградской области за прошедшие сутки произошло 68 дорожно-транспортных происшествий, в результате одного из них погиб человек.

Как сообщает пресс-служба ГАИ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 31 октября в регионе было зарегистрировано четыре ДТП с пострадавшими. В этих авариях три человека получили ранения, включая одного ребенка.

Для сравнения, в Санкт-Петербурге за тот же период произошло 326 дорожно-транспортных происшествий, из которых семь аварий были с пострадавшими. В городских ДТП пострадали восемь человек, среди которых не было детей. При этом в мегаполисе не зафиксировано случаев гибели людей на дорогах за сутки.

Статистика показывает различную картину аварийности в Северной столице и Ленинградской области. Общее количество происшествий в Санкт-Петербурге почти в пять раз превышает аналогичный показатель по области.