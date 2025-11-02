Мужчину из Хабаровского края задержали за нападение в центре Петербурга

В Санкт-Петербурге полицейские задержали жителя Хабаровского края по подозрению в покушении на убийство.

Следственный отдел по Приморскому району возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Подозреваемым в нападении оказался 29-летний житель Хабаровского края.

По версии следствия, вечером 31 октября на Комендантской площади между двумя мужчинами произошел конфликт. В ходе столкновения подозреваемый нанес потерпевшему не меньше одного удара ножом в область шеи. Преступный умысел не был реализован полностью благодаря своевременному оказанию квалифицированной медицинской помощи пострадавшему.

Следователи провели осмотр места происшествия и назначили необходимые экспертизы. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельств инцидента. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

На данный момент решается вопрос о применении меры пресечения в отношении задержанного.