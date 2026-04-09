Лерчек побрилась налысо из-за выпадения волос после химиотерапии

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, побрилась налысо из-за выпадения волос после первой химиотерапии. Ранее у девушки был диагностирован рак желудка четвертой стадии.

Видео с отрезанием волос Лерчек опубликовала в социальных сетях. На кадрах ее возлюбленный Луис Сквиччиарини бреет голову девушки. По его словам, волосы начали выпадать после первой химиотерапии.

На видео Лерчек истерике повторяет, что она некрасивая. В комментариях блогер пояснила, что публичность этому процессу нужна для привлечения внимания к важности проверки здоровья. Она призвала подписчиков не жалеть ее, а регулярно проходить обследования.

О болезни блогера стало известно после родов. Они произошли, пока она находилась под домашним арестом по делу о выводе за границу свыше 250 миллионов рублей. Блогер утверждает, что во время беременности жаловалась следователю на боли в животе, но ей отказывали в визите к врачам.

В марте 2026 года Чекалина сообщила, что онкология прогрессирует. В диагнозе блогер и ее окружение винят следователя, который не разрешил изменить меру пресечения.

Напомним, что 31 марта Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о банкротстве Лерчек. Позже Сквиччиарини ответил, что долг погасили самостоятельно.