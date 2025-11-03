Бельский рассказал о новых изменениях в социальной политике Петербурга

В Санкт-Петербурге с ноября вступают в силу новые социальные меры поддержки. Изменения затронут многодетные семьи, участников СВО и другие категории граждан.

Спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский в своем Telegram-канале сообщил о ряде законодательных изменений, которые начнут действовать с ноября текущего года. В перечне нововведений значатся расширение возможностей использования регионального материнского капитала, дополнительные меры поддержки участников специальной военной операции, а также новые права для отдельных категорий граждан.

По его словам, многодетные родители получат возможность направлять средства регионального маткапитала на оплату детских спортивных секций и кружков. Важным изменением становится разрешение оплачивать занятия в центрах, не имеющих образовательной лицензии.

Для участников СВО, содействующих выполнению задач Вооруженных Сил России, вводятся дополнительные гарантии трудоустройства. На предприятиях с численностью сотрудников более 100 человек должны быть выделены две вакансии для данной категории граждан, отметил спикер ЗакСа.

Школьники и студенты в возрасте от 18 до 23 лет, оставшиеся без родителей в период обучения, получат право на бесплатную юридическую помощь при оформлении наследства.

Бельский добавил, что пострадавшие от радиации после аварии 1957 года на комбинате «Маяк» и из-за сбросов отходов в реку Теча, получат право на внеочередную запись на личный прием к руководителям городской и районной администрации.