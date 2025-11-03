Понедельник, 3 ноября 2025
Бельский рассказал о новых изменениях в социальной политике Петербурга

Даниил Александров
Фото: abn.agency

В Санкт-Петербурге с ноября вступают в силу новые социальные меры поддержки. Изменения затронут многодетные семьи, участников СВО и другие категории граждан.

Спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский в своем Telegram-канале сообщил о ряде законодательных изменений, которые начнут действовать с ноября текущего года. В перечне нововведений значатся расширение возможностей использования регионального материнского капитала, дополнительные меры поддержки участников специальной военной операции, а также новые права для отдельных категорий граждан.

По его словам, многодетные родители получат возможность направлять средства регионального маткапитала на оплату детских спортивных секций и кружков. Важным изменением становится разрешение оплачивать занятия в центрах, не имеющих образовательной лицензии.

Для участников СВО, содействующих выполнению задач Вооруженных Сил России, вводятся дополнительные гарантии трудоустройства. На предприятиях с численностью сотрудников более 100 человек должны быть выделены две вакансии для данной категории граждан, отметил спикер ЗакСа.

Школьники и студенты в возрасте от 18 до 23 лет, оставшиеся без родителей в период обучения, получат право на бесплатную юридическую помощь при оформлении наследства.

Бельский добавил, что пострадавшие от радиации после аварии 1957 года на комбинате «Маяк» и из-за сбросов отходов в реку Теча, получат право на внеочередную запись на личный прием к руководителям городской и районной администрации.

Setl Group вошел в тройку лидеров по социальной ответственности в России

Петербургский холдинг Setl Group подтвердил статус одного из лидеров в сфере социальной ответственности, заняв место в ТОП-3 рейтинга аналитического центра «Эксперт», который оценивал девелоперов по масштабам ввода социальных объектов, вкладу в развитие регионов и разнообразию компетенций.Как сообщили в компании, за годы работы она построила 80 социальных объектов, включая современные сады и школы более чем для 30 тысяч детей в Петербурге и Ленобласти, обустраивает кабинеты врачей в своих жилых комплексах и возводит поликлинику в Невском районе на 420 посещений в смену.Помимо этого, силами холдинга в городе созданы десятки общественных пространств, таких как парки, скверы, аллеи, бульвары, набережные и площади, — среди которых недавно открытая площадь Солнца в Красносельском районе и продолжающийся проект по благоустройству парка площадью 4,1 га в Пушкинском...
Как традиции и инновации определяют будущее экономики

Ежегодная конференция «Т-Банк про Бизнес» состоялась в уникальном пространстве — Планетарии, расположенном в историческом здании «серого пояса» Петербурга. Это символично: как старые промышленные территории обретают новую жизнь, так и бизнесу приходится трансформироваться, чтобы оставаться конкурентоспособным. Участники события — от начинающих предпринимателей до руководителей предприятий с вековой историей — сошлись во мнении: в условиях высокой конкуренции побеждает тот, кто предлагает уникальный продукт и умеет работать с эмоциями клиента. Об этом подробно рассказывает издание «Деловой квартал Санкт-Петербург».«Мы создаем то, чего не делают конкуренты, стремясь вызвать у человека эмоцию», — поделился генеральный директор компании «Красивый город», которая производит оборудование для детских игровых площадок, Алексей Петров.О клиентоориентированности говорила и руководитель Департамента по связям с общественностью Императорского фарфорового завода Дарья Илларионова. «Мы можем сформулировать KPI, но если клиент в...
