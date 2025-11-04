В Петербурге привили от гриппа 2,7 млн человек

Почти 50% жителей Санкт-Петербурга прошли вакцинацию против гриппа в текущем эпидсезоне.
Как сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, общее число привитых в городе достигло 2 771 388 человек, включая 544 824 ребенка.
Среди районов Северной столицы наибольший охват вакцинацией зафиксирован в Красносельском районе — 54,4%. Эпидемиологическая ситуация по ОРВИ на 44 неделе года остается стабильной, превышения пороговых значений не зарегистрировано.
В Ленинградской области прививочная кампания охватила 36,8% населения, что составляет 725 680 человек. Лидером по иммунизации в области стал Ломоносовский район с показателем 46,9%. Заболеваемость респираторными инфекциями в регионе преимущественно обусловлена вирусами негриппозной этиологии, однако специалисты отмечают увеличение доли случаев гриппа в общей структуре заболеваемости.