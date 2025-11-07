Полиция Петербурга нашла арсенал оружия и боеприпасов в квартире пенсионерки

При разборе вещей в квартире умершего жителя Кронштадта были обнаружены гранаты, патроны и автомат. Общее количество изъятых боеприпасов превысило 170 единиц.

Пятого ноября в отдел полиции Кронштадта поступило заявление от 60-летней местной жительницы. Она сообщила об обнаружении подозрительных предметов при разборе антресолей в квартире на Флотской улице, где ранее проживал ее покойный супруг.

На месте правоохранители изъяли две гранаты Ф-1 с заглушками, два запала, две тротиловые шашки массой 200 граммов каждая, электродетонатор, взрыватель, пять выстрелов к ракетнице, сама ракетница, пневматический пистолет, автомат АКСУ-74 выпуска 1991 года, сигнальный пистолет Шпагина, магазины к стрелковому оружию и свыше 170 патронов различного калибра.

Проведенная экспертиза установила, что автомат АКСУ-74 является боевым оружием, пригодным для стрельбы. Также было подтверждено, что данное оружие числится в федеральном розыске с декабря 1993 года как похищенное. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

Все изъятые боеприпасы и взрывчатые вещества направлены на дальнейшую экспертизу. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.