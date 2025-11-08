В Волхове прекращена подача воды для 49 тысяч человек

В городе Волхов Ленинградской области произошло масштабное отключение холодного водоснабжения, затронувшее около 49 тысяч жителей.

Авария на магистральной водопроводной сети случилась утром восьмого ноября и привела к прекращению подачи воды во всех районах города. Причиной стало серьезное повреждение на трубопроводе, потребовавшее экстренного отключения системы.

Специалисты ГУП «Леноблводоканал» приступили к аварийно-восстановительным работам после перекрытия подачи воды. В зону отключения попали не только жилые дома, но и социальные объекты — больницы, детские сады и школы.

Как сообщает пресс-служба Прокуратура Ленинградской области, надзорный орган взял под контроль ход восстановительных мероприятий и координирует действия коммунальных служб.

Для обеспечения населения водой организован подвоз питьевой и технической воды с помощью автоцистерн. Власти распространяют информацию о графике и местах расположения водовозок через местные информационные каналы. Ремонтные работы продолжаются в интенсивном режиме, однако точные сроки полного восстановления водоснабжения пока не называются.