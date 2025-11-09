Авито запустило программу наставничества с благотворительной составляющей

Компания Авито представила программу профессионального наставничества «Ментор из Авито», в рамках которой ведущие специалисты платформы проводят бесплатные консультации для внешних участников. Программа предусматривает возможность благотворительных пожертвований в фонды через инициативу «Знак добра» на платформе.

В команду менторов вошли руководители ключевых направлений компании: Галина Ширанкова, возглавляющая продуктовое направление юнита Messenger, Евгений Троицкий, руководитель продукта кластера Communications, Сергей Ермолаев и Андрей Леонтьев, руководители групп разработки. Участники могут выбрать наставника в сферах управления продуктом, разработки, развития бизнеса, клиентского сервиса и маркетинга.

Как следует из описания на сайте программы, она рассчитана на специалистов с опытом работы от трех лет, которые стремятся к карьерному развитию до уровня сеньор-специалистов и тимлидов. Как отметила Александра Волга, руководитель группы по развитию бренда работодателя PDT Авито, инициатива возникла после того, как сотрудники компании провели более 2000 менторских сессий на внешних площадках за прошлый год.

Внутренняя программа наставничества «Авито Компас» действует в компании уже шесть лет. За это время более 350 менторов из числа сотрудников оказали поддержку 1000 коллег, при этом 87% участников программы впоследствии сами стали наставниками. В 2024 году 134 сотрудника Авито продолжили практику менторства на внешних площадках, проводя около 350 сессий каждые два месяца.