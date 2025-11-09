В ДТП на Малоохтинской набережной погиб один человек

В Санкт-Петербурге на Малоохтинской набережной произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. В результате аварии скончался один человек.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, столкновение случилось сегодня около шести часов вечера. В аварии участвовали автомобили марок Chevrolet, Honda и Kia.

По предварительной информации, в результате инцидента один человек погиб, еще двое участников дорожного движения получили тяжелые травмы и были доставлены в медицинское учреждение. На данный момент об их состоянии ничего не известно.

Стоит отметить, что на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства случившегося. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка в соответствии с действующим законодательством.