До конца ноября на 36 адресах Петербурга установят новые светофоры

На 36 адресах Санкт-Петербурга до конца ноября установят новые светофоры в рамках реализации Адресной программы 2025 года.

Как сообщил директор СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга» Андрей Мацарин, организация проводит постоянный мониторинг ситуации на улично-дорожной сети города. При необходимости вносятся коррективы в действующие режимы работы светофорных объектов с использованием средств удаленного доступа к контроллерам через автоматизированную систему управления дорожным движением.

Параллельно продолжается реализация программы предоставления приоритета общественному транспорту. Запуск выделенной полосы на Комендантском проспекте позволил повысить скоростные показатели на автобусных маршрутах №№ 127, 171, 217 и троллейбусных маршрутах №№ 2, 23, 50.

Данный шаг обеспечил сокращение количества подвижного состава на шесть единиц при сохранении прежнего числа рейсов. Также была организована работа маршрута № 217 в экспресс-режиме с ограниченным количеством остановок, что сократило время пробега от конечной до конечной станции в два раза и вдвое увеличило скорость сообщения, добавил директор учреждения.

По словам Мацарина, оценка эффективности внедрения выделенной полосы на Комендантском проспекте пока является преждевременной, однако уже фиксируется увеличение пассажиропотока и повышение скоростного режима на многих автобусных маршрутах.