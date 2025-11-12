В Петербурге ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду в четверг

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу распространило экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий в городе.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, 13 ноября местами ожидаются порывы ветра скоростью до 18 метров в секунду.

Сотрудники ведомства рекомендуют жителям и гостям города принять необходимые меры предосторожности. Специалисты МЧС советуют убрать хозяйственные вещи с балконов и дворовых территорий, а также проверить состояние деревьев рядом с жилыми домами.

Представители ведомства обращают внимание автомобилистов на необходимость размещения транспортных средств в гаражах или на парковках вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Спасатели рекомендуют при нахождении на улице избегать рекламных щитов, шатких строений и линий электропередач. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций специалисты МЧС напоминают о необходимости немедленно звонить по соответствующим номерам.