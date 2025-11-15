Ксения Собчак и Константин Богомолов признаны парой десятилетия

Ксения Собчак и Константин Богомолов получили награду «Пара десятилетия» на юбилейной церемонии премии OK! Awards. Режиссер также победил в театральной номинации за спектакль «Смерть Тузенбаха».

Десятая торжественная церемония вручения премии OK! Awards прошла в отеле Four Seasons с видом на Кремль и Красную площадь. Мероприятие под названием «Больше чем звезды» объединило актеров, музыкантов, телеведущих и блогеров.

Ксения Собчак и Константин Богомолов получили награду как «Пара десятилетия». Режиссер также победил в номинации «Главный герой. Театр. Режиссер» за спектакль «Смерть Тузенбаха». Награду вручили Владимир Пресняков и Наталья Подольская, недавно отметившие двадцатилетие совместной жизни.

Сергей Безруков посетил мероприятие с супругой Анной Матисон, Алексей Чадов — с женой Лейсан. Константин Хабенский получил награду за роль в постановке «Кабала святош» МХТ имени Чехова.

Среди гостей вечера были Анна Михалкова в брючном костюме, Виктория Исакова в изумрудном платье с пайетками, Софья Эрнст в наряде с народными мотивами и Юлия Барановская в полупрозрачном образе. Телеведущая сообщила о планах работать без перерывов до Нового года, несмотря на недавнюю госпитализацию.

Давид Манукян пришел на церемонию один, поскольку Мари Краймбрери находится в турне и предпочитает проводить время с дочерью. Анна Хилькевич и Артур Волков впервые за долгое время появились вместе на светском мероприятии, объяснив редкие выходы сложностями совмещения родительских обязанностей и публичной жизни.