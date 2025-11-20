Бывший учительский институт в Петербурге признали памятником архитектуры

Здание бывшего учительского института на Большом Сампсониевском проспекте в Санкт-Петербурге получило статус регионального памятника.

Как сообщает пресс-служба Комитета по государственному управлению и охране памятников, объект обладает уникальной архитектурной ценностью. С 1991 года в историческом здании располагается администрация Выборгского района.

Строительство осуществлялось между 1914 и 1916 годами по проекту архитектора Василия Андросова. Участок для возведения здания пожертвовал потомственный дворянин Григорий Елисеев.

Архитектурный облик выполнен в традициях петербургского классицизма конца XVIII века. Фасад отличается строгой симметрией и гармоничными пропорциями.

Цоколь здания отделан гранитом, а первый этаж украшен рустом и замковыми камнями. Особый характер придают оконные проемы третьего этажа с женскими маскаронами.