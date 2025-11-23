Воскресенье, 23 ноября 2025
Санкт-Петербург
Петербуржцы пожаловались на некачественный ремонт детской площадки

Даниил Александров
Фото: abn.agency

Жители Центрального района Санкт-Петербурга сообщили о недостатках при проведении работ по благоустройству детской площадки.

Речь идет о сквере на Херсонской улице, где установили новое игровое оборудование, сообщили пользователи группы «Центральный район за комфортную среду обитания» в социальной сети «ВКонтакте» Общественники считают, что монтаж игровых конструкций осуществлен с техническими нарушениями.

Так, первая ступенька горки расположена на уровне грудной клетки ребенка, что затрудняет ее использование детьми младшего возраста. Также горожане обратили внимание на отсутствие изменений в ассортименте игрового оборудования по сравнению с ранее установленными образцами.

«Площадку напротив Калужского сквера точно так же поменяли. Мои дети аж спорили покрасили или новую поставили. Выглядит действительно дешево и убого», отмечает подписчик группы.

Горожане указывают на необходимость устранения выявленных недостатков и обеспечения безопасности детской игровой зоны.

«Нужно приучать не бояться трудностей и не искать легких путей с младых когтей», пошутил один из петербуржцев.

По мнению местных жителей, ситуация с благоустройством сквера на Херсонской улице требует проведения контрольных мероприятий соответствующими службами.

