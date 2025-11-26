Продажа билетов на «Щелкунчик» в Большом театре начнется в начале декабря

Большой театр откроет продажу билетов на балет «Щелкунчик» утром второго декабря.

В текущем сезоне билеты можно приобрести только через официальный сайт театра, кассовая продажа проводиться не будет, сообщили в пресс-службе учреждения.

Электронные билеты содержат информацию о имени, отчестве, фамилии и номере документа, удостоверяющего личность посетителя. При входе на спектакль зрители обязаны предъявить оригинал документа вместе с билетом. Один покупатель может приобрести билеты для себя и дополнительно для трех человек.

Из-за высокого спроса часть билетов на декабрьские спектакли будет распродана через аукцион. Для участия в аукционе необходимо подать заявку согласно установленному графику. К участию допускаются как физические, так и юридические лица. Часть средств, полученных от аукционных продаж, будет направлена на программу поддержки артистов Большого театра.