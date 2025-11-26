Среда, 26 ноября 2025
Санкт-Петербург
Культура

Продажа билетов на «Щелкунчик» в Большом театре начнется в начале декабря

Даниил Александров
Фото:: abn.agency

Большой театр откроет продажу билетов на балет «Щелкунчик» утром второго декабря.

В текущем сезоне билеты можно приобрести только через официальный сайт театра, кассовая продажа проводиться не будет, сообщили в пресс-службе учреждения.

Электронные билеты содержат информацию о имени, отчестве, фамилии и номере документа, удостоверяющего личность посетителя. При входе на спектакль зрители обязаны предъявить оригинал документа вместе с билетом. Один покупатель может приобрести билеты для себя и дополнительно для трех человек.

Из-за высокого спроса часть билетов на декабрьские спектакли будет распродана через аукцион. Для участия в аукционе необходимо подать заявку согласно установленному графику. К участию допускаются как физические, так и юридические лица. Часть средств, полученных от аукционных продаж, будет направлена на программу поддержки артистов Большого театра.

ленобласть авто смерть дети полиция суд погода кража Россия петербург следствие мошенничество прокуратура общество вода ремонт статистика пулково москва музыка недвижимость деньги кино нарушения бюджет разбой ученые штрафы тело Госдума жильё выставка тепло город Китай школа реставрация технологии выборг спасатели транспорт жалоба прогноз кредиты ущерб

