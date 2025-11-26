В Ленобласти построят канализационный коллектор для деревни Нурма

В Ленинградской области планируют построить канализационный коллектор для деревни Нурма протяженностью восемь километров. Объект соединит населенный пункт с очистными сооружениями в Тосно и решит проблему водоотведения.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко провел встречу с жителями деревни Нурма. В ходе обсуждения вопроса водоотведения выбран приоритетный вариант строительства канализационного коллектора протяженностью восемь километров до очистных сооружений города Тосно.

Трасса коллектора пройдет вдоль автомобильной дороги для упрощения процедуры согласования и ускорения строительных работ. Проектирование объекта начнется в 2026 году, а завершение строительства запланировано на конец 2027 года. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по ЖКХ Ленинградской области.

Губернатор региона поручил включить данный объект в адресную инвестиционную программу Ленинградской области.

До запуска нового коллектора «Леноблводоканал» усилит обслуживание канализационных сетей в деревне Нурма с применением современной спецтехники. Контроль за работами возложен на работников Комитета по ЖКХ Ленобласти.