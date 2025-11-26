Среда, 26 ноября 2025
Путин утвердил Стратегию национальной политики России до 2036 года

Даниил Александров
Фото: abn.agency

Президент России Владимир Путин утвердил новую Стратегию государственной национальной политики до 2036 года. Документ вводит концепцию «государства-цивилизации» и устанавливает целевой показатель уровня гражданской идентичности в 95%.

Документ состоит из шести разделов и 61 пункта, направленных на ответы на текущие и будущие вызовы в сфере межнациональных отношений. В стратегии закрепляется концепция государства-цивилизации, а также вводится понятие культурного кода, основанного на традиционных ценностях.

В качестве одной из ключевых задач документа определяется укрепление общероссийской гражданской идентичности. Региональные власти должны способствовать тому, чтобы жители в первую очередь идентифицировали себя как граждане РФ. Документ устанавливает целевой показатель уровня гражданской идентичности на уровне около 95% при сохранении этнического и языкового многообразия страны, cообщает «ФедералПресс».

Особое внимание в стратегии уделяется роли русского языка, культуры и русского народа в государственной политике. Планируется, что не меньше 50% этнокультурных мероприятий будут посвящены русской культуре.

Также документ предусматривает борьбу с русофобией на внутреннем и международном уровне, включая пресечение деятельности националистов и сепаратистов. Стратегия вступит в силу в январе 2026 года и заменит предыдущую версию, принятую в 2012 году.

Новости

Партия «Новые люди» запустила программу обучения молодых предпринимателей

Петербургские студенты смогут обучиться основам предпринимательства и запустить собственный бизнес-проект. Накануне в городе начался восьмой сезон программы «Я в деле» партии «Новые люди». Ориентированное на практику обучение продлится несколько месяцев. За это время участники посетят десятки мастер-классов и встреч с предпринимателями, а также пройдут путь от зарождения бизнес-идеи до её реализации.«Наша программа открывает перед молодёжью уникальные возможности. Она позволяет взаимодействовать опытным предпринимателям и тем, кто только задумался о создании собственного дела», — говорит депутат Законодательного собрания от партии «Новые люди» Дмитрий Панов. Как сообщили в пресс-службе партии «Новые Люди», на открытии восьмого сезона будущие предприниматели узнали больше о том, как будет выстроен курс, о наставниках и особенностях обучения. Также для них организовали концерт музыкальной группы NANSI & SIDOROV и разыграли...
Читать далее
Общество

В Санкт-Петербурге партия «Новые люди» анонсировала программу поддержки животных

В Санкт-Петербурге сторонники партии «Новые люди» присоединились к всероссийской акции «Дари тепло», цель которой — помочь приютам для животных подготовиться к зимним холодам. Добровольцы посетили приют «КотКурорт», где передали сено для утепления вольеров и корм для питомцев. Кроме практической помощи, участники акции подарили собакам внимание и заботу, прогулявшись с ними.«Мы постоянно помогаем приютам в Петербурге, наши волонтёры рады прогуляться с собаками и дать им положительные эмоции: погладить и порадовать вкусняшками. Акция "Дари тепло" даёт возможность подготовить приюты к зиме и утеплить вольеры, чтобы животные не мёрзли в холода», — рассказывает секретарь регионального отделения партии «Новые люди» в Санкт-Петербурге Анастасия Васильева.Как сообщили в пресс-службе, такие субботники прошли по всей стране. Лидер партии «Новые люди», депутат Госдумы Алексей Нечаев отметил, что...
Читать далее

Деньги

СФ установил размер денежного довольствия для расчета пенсий на 2026 год

Новости

Пациентов могут наделить правом на врачебный консилиум в системе ОМС

Новости

Умер актер Майкл Делано из «Коммандос»

Вне СПб

Эксперты раскритиковали Меган Маркл за использование королевского титула

Новости

Адвокат покойного Яниса Тиммы обвинила Анну Седокову в манипуляциях

Новости

Студентов Петербурга осудили на 6-8 лет за похищение человека

Новости

Мужчина бросал бутылки с горючей жидкостью на проспекте Стачек

Город

Разработка компании Петербурга снизит зависимость от импортных комплектующих

Ленинградская область

Производитель яиц отказался от расширения производства в Ленобласти

Новости

Житель Сосново осужден на шесть лет за смертельное избиение

Новости

Мужчина госпитализирован после пожара в Московском районе

Ленинградская область

Ленобласть установила рекорд по надоям молока в 2025 году

Новости

Прокуратура требует 3,5 года условно для актрисы Аглаи Тарасовой

Новости

Коммунальные тарифы в Петербурге вырастут на 16% в 2026 году

Город

Число таксистов в Петербурге сократилось на 15%

Ленинградская область

В Усть-Луге проведут испытания факельной установки

Ленинградская область

Только аккредитованные объекты появятся на сайтах бронирования в Ленобласти

Новости

Бастыркин потребовал доклад по делу об убийстве на Ковалевской

Ленинградская область

За неделю жители Ленобласти почти 10 тысяч раз вызвали скорую помощь

Деньги

Компании в России тратят почти половину прибыли на обслуживание кредитов

Ленинградская область

Спасатели нашли тело пропавшего рыбака в Тихвинском районе

Новости

За год водитель из Петербурга накопил штрафов на 96 тысяч рублей

Новости

Суд Петербурга приостановил работу кафе на Некрасова на 90 суток

Новости

Таможенники нашли 18 незадекларированных картин в Пулково

Новости

Прорыв теплотрассы на проспекте Большевиков подтопил парковку

Ленинградская область

В Ленобласти построят канализационный коллектор для деревни Нурма

Культура

Продажа билетов на «Щелкунчик» в Большом театре начнется в начале декабря

Новости

Актриса Ирина Розанова назвала Шиловского великим гением в профессии

