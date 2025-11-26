Путин утвердил Стратегию национальной политики России до 2036 года

Президент России Владимир Путин утвердил новую Стратегию государственной национальной политики до 2036 года. Документ вводит концепцию «государства-цивилизации» и устанавливает целевой показатель уровня гражданской идентичности в 95%.

Документ состоит из шести разделов и 61 пункта, направленных на ответы на текущие и будущие вызовы в сфере межнациональных отношений. В стратегии закрепляется концепция государства-цивилизации, а также вводится понятие культурного кода, основанного на традиционных ценностях.

В качестве одной из ключевых задач документа определяется укрепление общероссийской гражданской идентичности. Региональные власти должны способствовать тому, чтобы жители в первую очередь идентифицировали себя как граждане РФ. Документ устанавливает целевой показатель уровня гражданской идентичности на уровне около 95% при сохранении этнического и языкового многообразия страны, cообщает «ФедералПресс».

Особое внимание в стратегии уделяется роли русского языка, культуры и русского народа в государственной политике. Планируется, что не меньше 50% этнокультурных мероприятий будут посвящены русской культуре.

Также документ предусматривает борьбу с русофобией на внутреннем и международном уровне, включая пресечение деятельности националистов и сепаратистов. Стратегия вступит в силу в январе 2026 года и заменит предыдущую версию, принятую в 2012 году.