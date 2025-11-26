Умер актер Майкл Делано из «Коммандос»

Американский актер Майкл Делано скончался в возрасте 84 лет.

Актер Майкл Делано скончался в возрасте 84 лет от сердечного приступа. Артист известен по ролям в фильмах «Одиннадцать друзей Оушена» и «Коммандос».

Смерть наступила 20 октября в медицинском учреждении Лас-Вегаса. По информации супруги актера Джин Делано, причиной летального исхода стал сердечный приступ.

Творческая карьера Делано охватывала больше семи десятилетий и включала участие в более чем 70 кинопроектах и телесериалах. В 1960-х годах он занимался музыкальной деятельностью в Филадельфии под псевдонимом Ки Ларсон.

После переезда в Голливуд в 1970 году актер снялся в картинах «Кэтлоу» и «Новые центурионы». Последней работой в карьере артиста стала роль в телесериале «Чумной доктор», который выходил на экраны с 2009 по 2016 год.