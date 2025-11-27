Объем средств в банках России увеличился на 2 трлн рублей за месяц

В октябре 2025 года средства компаний и населения в российских банках выросли. Общий прирост средств юридических и физических лиц составил по одному триллиону рублей.

Во втором месяце осени российские банки зафиксировали ускорение темпов прироста средств юридических и физических лиц. Согласно данным Банка России, объем средств компаний увеличился на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем. В абсолютном выражении показатель увеличился на один триллион рублей, тогда как в сентябре прирост равнялся 1%.

Рост средств компаний в октябре в основном обеспечили рублевые остатки — они увеличились на 0,8 триллиона рублей (1,6%). Валютные депозиты также выросли на 0,2 триллиона рублей (1,8%), хотя темпы их прироста замедлились по сравнению с сентябрем, сообщает «Моска.ру».

Средства населения увеличились на 1 триллиона рублей (1,6%) после слабой динамики в августе-сентябре. Рублевые вклады выросли на 0,7 триллиона рублей, в основном за счет срочных депозитов. Валютные сбережения граждан увеличились на 0,2 триллиона рублей (7,1%), преимущественно в юанях.

Прирост средств на эскроу-счетах замедлился до 36 миллиардов рублей против 183 миллиардов в сентябре, что может быть связано с увеличением объема раскрытия счетов при вводе объектов недвижимости в эксплуатацию.