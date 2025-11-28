Ленобласть стала второй в России по числу социальных предприятий

Ленинградская область заняла второе место в России по количеству социальных предприятий, уступив только Москве и опередив Нижегородскую область.

Как сообщает «Невский проспект», по итогам ноября регион показал один из самых существенных приростов в стране. Председатель Комитета по развитию малого бизнеса Светлана Нерушай отметила, что статус социального предприятия присвоен 601 субъекту бизнеса.

Предприятия получают комплексную поддержку от региона, включая налоговые льготы и гранты. В текущем году более чем 40 предприятий одобрены на получение грантов до 750 тысяч рублей каждый, а общая сумма поддержки составила почти 30 млн рублей.

Дополнительно 144 компании получили субсидии на сумму 73,5 млн рублей. Социальные предприниматели также могут рассчитывать на льготное кредитование, бесплатное обучение и помощь в продвижении своих проектов от региональных властей.