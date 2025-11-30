Блокадницу Нину Сахарнову похоронят на Большеохтинском кладбище

Церемония прощания с блокадницей Ниной Сахарновой состоится 3 декабря в крематории на Шафировском проспекте.

Прощание с Ниной Сахарновой состоится 3 декабря в крематории на Шафировском проспекте. Захоронение праха будет произведено на Большеохтинском кладбище в соответствии с волей покойной.

После проведения кремации урна с прахом будет размещена на Большеохтинском кладбище, где блокадница будет похоронена рядом с могилой матери. Отец Сахарновой погиб в период блокады Ленинграда, при этом место его захоронения осталось неизвестным.

Отметим, что широкая известность пришла к Сахарновой в возрасте 99 лет, когда она начала участвовать в создании контента для платформы TikTok совместно с внучкой. Видеоролики с ее участием, содержавшие воспоминания о жизни в блокадном городе и ответы на вопросы пользователей, собирали миллионы просмотров.