Для деревни в Ленобласти сделали исключение из запрета на навигацию

Для жителей удаленной деревни в Ленобласти сделали исключение из сезонного запрета на использование лодок.

Как сообщает издание «Невский проспект», разрешение касается деревни Саркюля в Кингисеппском районе. Региональная администрация внесет соответствующее исключение в действующие правила судоходства.

Общий запрет на движение маломерных судов в регионе действует с 15 ноября. Исключение позволит примерно 20 постоянным жителям населенного пункта добираться до города водным путем.

Деревня расположена на полуострове у границы с Эстонией, и ее сообщение с внешним миром затруднено. Единственная грунтовая дорога протяженностью 14 километров находится в неудовлетворительном состоянии.

Поэтому переправа через реку Россонь на лодках остается ключевым способом транспортного сообщения. Власти пошли навстречу, чтобы поддержать жизнедеятельность в этом отдаленном поселении.